Первый министр Шотландии Никола Стерджен может еще до Рождества провести референдум о независимости страны, даже без согласия британского премьера Бориса Джонсона.

Об этом заявил шотландский министр по конституционным отношениям Майкл Рассел, передает Daily Mail.

Как напомнило издание, последний референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году, но Брексит мог существенно изменить ситуацию – 66% шотландцев в 2016 году проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС.

Согласно последний опросам, большинство населения страны поддерживает идею независимости. Опрос Savanta ComRes показал, что в настоящее время поддержать Шотландскую национальную партию готовы 53% граждан.

Напомним, в начале месяца Борис Джонсон исключил повторный референдум о независимости Шотландии.

Перед этим первая министр Шотландии заявила, что пора стать независимыми от Британии в связи с Brexit.