Китайские самолеты провели учения в зоне противовоздушной обороны Тайваня, в ходе которых они имитировали нападение на американский авианосец.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на разведданные США и их союзников.

По данным источников, инцидент произошел 23 января, через три дня после инаугурации президента США Джо Байдена. В этот день Народно-освободительная армия Китая направила 11 воздушных судов в юго-западную часть зоны противовоздушной обороны Тайваня и 15 - на следующий день.



Сообщается, что бомбардировщики и несколько истребителей, участвовавших в маневрах, "использовали группу американских кораблей во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt в том же районе в качестве моделированной цели".

Источники утверждают, что пилоты китайских реактивных бомбардировщиков Xian H-6 подтверждали приказы о цели и предполагаемом выпуске антикорабельной ракеты по авианосцу.

Напомним, недавно представитель канцелярии КНР по делам Тайваня при госсовете Чжу Фэнлянь заявила, что Пекин может применить силу, если речь идет об иностранном вмешательстве и тайваньском сепаратизме.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен утверждал, что Китай рассматривается американским руководством в качестве главного вызова.