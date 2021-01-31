Вакцины от коронавирусной болезни производства Novavax и Johnson&Johnson показали низкую эффективность против штамма инфекции, зарегистрированного в Южной Африке.

Об этом свидетельствуют результаты испытаний в ЮАР, сообщает Reuters

По предварительным данным, вакцина компании Novavax эффективна всего на 50% в предотвращении Covid-19 в Южной Африке. Это на 39,3% меньше показателя, продемонстрированного препаратом в ходе исследований в Великобритании.

Отдельных данных об эффективности препарата Johnson&Johnson против африканского штамма агентство не приводит.

"Очевидно, что мутации (коронавируса - Ред.) оказывают понижающий эффект на эффективность вакцины", - сказал директор Национального института аллергии и инфекционных болезней США Энтони Фаучи.

Напомним, ученые Южной Африки в серии исследований получили доказательства того, что выявленный в середине декабря в стране новый штамм коронавируса более агрессивен и заразен. Первые случаи заражения африканским штаммом коронавируса в США были выявлены на этой неделе.

Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной болезни производства американской компании Johnson&Johnson показала эффективность на уровне 66% для предотвращения среднего и тяжелого течения Covid-19.