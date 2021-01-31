Ученым удалось выяснить, что Луна оказывает огромное влияние на сон и сохраняет его даже в городах, где полно искусственных источников света.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале "Science Advances".

В частности, ученые выяснили, что во время полной Луны люди засыпают слегка позднее и спят меньше обычного.

"Наши результаты показывают, что человек засыпает позже и спит меньше в ночи перед полнолунием. Данные говорят о том, что лунный свет, вероятно, стимулирует ночную активность и подавляет сон", - пишут авторы исследования.

Повсеместная доступность искусственных источников света позволила людям приспособить режим сна и бодрствования к требованиям современного общества, создав хорошо освещенную или затемненную среду, которая значительно изолировала их от природных циклов.

"Для человеческого глаза лунный свет настолько ярок, что легко представить себе, как в отсутствие искусственных источников он мог влиять на ночную активность и сон", - говорится в статье.

Для проверки гипотезы, ученые использовали фитнес-трекеры для отслеживания сна более чем у 500 добровольцев, которые живут в разных условия и регионах мира.

Больше сотни участников эксперимента были набраны среди представителей коренного южноамериканского народа тоба. Некоторые из них уже живут в городах, а другие до сих пор живут в сельской или малонаселенной местности, в которой даже нет электричества. Остальных добровольцев набрали из студентов американского Сиэтла и окрестностей, - то есть из современного постиндустриального общества, буквально купающегося в искусственном освещении.

В периоды полнолуния добровольцы засыпали позднее и спали меньше, чем в остальное время месяца. В полную Луну городские жители засыпали в среднем спустя два часа и 33 минуты после заката и спали семь часов и 47 минут, сельские засыпали через два часа 20 минут и спали по восемь часов 14 минут.

Для сравнения: на 15-й день месяца, под новолуние, горожане засыпали через два часа и 29 минут после заката, с продолжительностью сна семь часов и 49 минут, сельские жители - через два часа и шесть минут, а спали в среднем восемь часов и 27 минут.

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