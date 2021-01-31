Поклонники кинофраншизы "Матрица" смогли узнать название четвертой части фильма, которая должна выйти в этом году, благодаря посту стилиста.

Об этом сообщает портал "Comic Book".

Так, поклонники фильма теперь знают название будущего продолжения популярной франшизы. Премьеря фильма запланирована на 2021 год в кинотеатрах и на канале HBO Max. На основе фотографии, которую визажист из команды фильма сделала со своего подарка, переданного съемочной группе во время съемок, заголовок новой картины должен быть - "Матрица: Воскрешение" (Matrix Resurrections).

В Твиттере один из поклонников "Матрицы" опубликовал копию сообщения, размещенного стилистом Шуникой Терри, которая показала подписчикам подаренный ей создателями фильма брендовый жакет. На изображении без труда удалось разглядеть бирку с вероятным названием нового фильма.

Издание отмечает, что четвертая часть "Матрицы" продолжит историю, начатую в первом фильме, который вышел в далеком 1999 году. После задержек из-за пандемии коронавируса производство The Matrix 4 завершилось в ноябре 2020 года.

Напомним, ранее мы писали, что Киану Ривз сыграет в продолжении культовой саги "Матрица".

Также мы писали, что в 2019 году скончался обладатель трех Оскаров и звукорежиссер "Матрицы", полиция подозревает суицид.