Ежегодно в последнее воскресенье января отмечается Всемирный день помощи больным проказой.

По этому случаю о забытой болезни и ее лечении рассказали медики Центра общественного здоровья в Facebook.

Проказа - это тропическая болезнь, которая все еще встречается в более чем 120 странах, и ежегодно сообщается о более чем 200 000 новых случаях. Еще в 2000 году удалось ликвидировать болезнь как проблему общественного здоровья, то есть ее распространенность сократилась до показателя менее 1 случая на 10 000 человек.

Медики рассказали, что проказа (лепра, болезнь Гансена) - это хроническое инфекционное заболевание, поражающее, преимущественно, кожу, периферические нервы, слизистую оболочку верхних дыхательных путей и глаза.

При этом отмечается, что лепра излечима, и лечение на ранних стадиях заболевания позволяет избежать инвалидности. Люди с болезнью Гансена могут продолжать работать и вести активный образ жизни во время и после лечения.

Заражение проказой наиболее вероятно вследствие длительного и достаточно тесного бытового контакта. Возбудитель передается от больного человека к здоровому чаще всего с выделениями из носа (во время кашля, чихания), а также контактным способом. Из 100 человек лишь в трех развиваются какие-то признаки, то есть болезнь не имеет большой заразности. Здоровые люди, как правило, подвергаются риску лишь в том случае, когда у них нарушен иммунный статус.

Инкубационный период болезни длится около 5 лет. В некоторых случаях симптомы могут развиться в течение одного года, а в других — до 20 лет.

При всех формах лепры на ранней стадии появляются кожные изменения. Травмы и вторичные инфекции приводят к деформации кисти, потере пальцев и дистальных отделов конечностей, могут развиваться слепота, амилоидоз. Больные, не получившие специфическое лечение, становятся людьми с инвалидностью.

"Стигматизация лиц, больных проказой, продолжает препятствовать раннему выявлению. Задержка лечения является основной проблемой, поскольку болезнь обычно прогрессирует, а последствия инвалидности, если их не лечить, могут быть серьезными", - сообщил в ЦОЗ.

Для лечения от проказы применяют мультимедикаментозную терапию. Также могут потребоваться консультации ортопеда, офтальмолога, невропатолога, физиотерапевта.

"Сейчас в мире насчитывают около 7 млн. больных лепрой (преимущественно среди населения стран Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки), единичные случаи лепры регистрируют в Украине, все больные получают лечение в специализированном медицинском учреждении — лепрозории в Одесской области", - отметили медики.

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