В воскресенье, 31 января, в Вене проходит акция протеста против карантинных ограничений, введенных правительством Австрии. В ходе митинга демонстранты вступили в стычки с правоохранителями.

Как видно на кадрах с места происшествия, участники акции толпой пошли на полицейских, охраняющих правопорядок в Вене.

Число пострадавших при столкновениях с полицией неизвестно, однако венские правоохранители сообщили, что на акции находятся около 1000 стражей порядка.

Напомним, недавно правительство Австрии приняло решение еще раз продлить уже третий локдаун в стране, введенный 26 декабря, до 7 февраля. Ранее предполагалось, что жесткие карантинные ограничения перестанут действовать в стране с 24 января.

Локдаун в Австрии предполагает запрет на работу ресторанов, непродовольственных магазинов, музеев, отелей и сферы услуг.

Ранее мы писали, что сегодня в Вене вместе с митингом против карантинных ограничений проходила акция в поддержку арестованного российского оппозиционера Алексея Навального.