В штабе оппозиционера Алексея Навального заявили о завершении акции протеста на сегодня в Москве. При этом людям напомнили, что суд над политиком пройдет во вторник, 9 февраля. И опубликовали карту.

Начало запланировано на 09:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает Telegram-канал "Штаб Навального в Москве".

"Шествие, которое прошло сегодня в Москве, - уникально. Мы учли опыт предыдущих акций и в этот раз действовали скоординированно - это дало результат. Мы прошли огромными колоннами по центру города, дошли до самого охраняемого СИЗО Москвы и потребовали освободить Алексея Навального. Уверены, что он нас слышал. Заседание по замене условного срока на реальный пройдёт во вторник, 2 февраля, в Симоновском суде по адресу Восточная ул., 2, стр. 6. Начало в 10:00 (по Москве – Ред.)", - говорится в сообщении.

При этом в штабе утверждают, что часть людей все еще остается на улице, из-за чего понадобится время, чтобы все "могли спокойно разойтись".

Напомним, в России продолжаются протесты после задержания оппозиционера Алексея Навального, которого по прибытию из Германии задержали прямо в аэропорту. Сейчас он находится в СИЗО, ожидая решения суда, который может заменить его условный срок на реальный.

В ходе сегодняшних акций протеста была вновь задержана жена оппозиционера Юлия. А в районе Комсомольской площади людей начали задерживать из-за того, что те перелезли через забор.

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