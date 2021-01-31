40% больных гипертонией не подозревают об этом. Фото: Pixabay

Около 40% больных артериальной гипертензией не подозревают, что больны этим недугом, потому что часто эта болезнь проходит бессимптомно.

Центр общественного здоровья рассказал в Facebook, как предотвратить это заболевание.

Артериальная гипертензия, или гипертония, - повышение артериального давления, состояние, последствия которого являются самой частой причиной преждевременной смерти.

Для выявления недуга необходимо знать его признаки, регулярно мерять давление и наблюдать за собственным состоянием. В группе риска прежде всего находятся люди с ограниченной физической нагрузкой, курильщики и люди с лишним весом.

Среди симптомов заболевания: 

  • головная боль
  • шум в ушах, потемнение в глазах, головокружение
  • повышенное давление (140/90)
  • боль в сердце 
  • повышенные сердцебиение (более 90 ударов в спокойном состоянии)
  • ощущение удушья

"В условиях пандемии COVID-19 стоит внимательнее отнестись к гипертонии. Ведь это сопутствующее заболевание может стать причиной более тяжелого течения COVID-19. К тому же, гипертензия часто встречается у людей в возрасте от 50 лет. Пожилые люди тяжелее переносят COVID-19", - пишут медики. 

Предотвратить артериальной гипертензии помогут здоровые пищевые привычки и образ жизни в целом:

  • поддержка нормальной массы тела;
  • отказ от курения и употребления алкоголя;
  • регулярные физические упражнения (не менее 30-40 мин 3-4 раза в неделю);
  • ограничение потребления соли (до 5 г в сутки для взрослого человека);
  • во избежание стрессов (отличной профилактикой воздействия стрессов на организм является легкий бег, плавание, йога, прогулка на природе);
  • употребление продуктов, богатых калием (крупы, бобовые, фрукты, овощи, зелень).

В ЦОЗ отметили, что о профилактике гипертонической болезни необходимо задуматься в молодом возрасте, особенно, если близкие родственники болели сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Повышенное артериальное давление без надлежащего лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и другим осложнениям. Даже умеренное повышение АД связано с уменьшением ожидаемой продолжительности жизни", - говорится в сообщении. 

Симптомы гипертонии. Фото: ЦОЗ

Пост ЦОЗ в Facebook

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