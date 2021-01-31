В понедельник, 1 февраля, начинается регистрация для участия во внешнем независимом оценивании-2021 (ВНО) начнется 1 февраля. Она продлится до 5 марта.

Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Украины.

Сообщается, что уже к 30 апреля 2021 года зарегистрированные участники ВНО смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения, в которых будет указано время и место проведения тестирований.

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

Основная сессия ВНО состоится по следующему графику:

21 мая - химия;

24 мая - испанский, немецкий, французский языки;

25 мая - английский язык;

28 мая - математика и математика с заданиями уровня стандарта);

1 июня - украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня - история Украины;

7 июня - физика;

10 июня - биология;

15 июня - география.

"Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по 5-ти учебным предметам. Содержание сертификационных работ должно отвечать программам внешнего независимого оценивания, утвержденным приказами МОН от 26 июня 2018 №696, от 20 декабря 2018 №1426, от 4 декабря 2019 №1513", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 февраля в Украине завершилась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание.

Ранее мы писали, что Верховная Рада одобрила постановление №4559 о выплате премий в размере 100 тысяч грн за наивысшие баллы по ВНО.