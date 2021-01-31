В воскресенье, 31 января, неизвестный в центре Москвы устроил попытку самосожжения, облив себя бензином и подвалив. Инцидент произошел неподалеку от станции метро "Тверская".

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"У метро "Тверская" мужчина пытался устроить акт самосожжения. В итоге пламя удалось сбить прохожим, сейчас за жизнь пострадавшего борются врачи", - рассказали журналисты.

Позже журналистам удалось выяснить, что пострадавшего зовут Виктор Руденко, и он получил 60% ожогов тела.

По предварительной информации, причиной столь радикальных действий стали мошенники, которые обманули его и отобрали у мужчины квартиру.

Напомним, в России продолжаются протесты после задержания оппозиционера Алексея Навального, которого по прибытию из Германии задержали прямо в аэропорту. Сейчас он находится в СИЗО, ожидая решения суда, который может заменить его условный срок на реальный.

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