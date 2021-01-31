С понедельника, 1 февраля, в США вводится масочный режим во всех видах общественного транспорта. Американские эпидемиологи ожидают, что эта мера помешает дальнейшему распространению коронавируса в стране.

Об этом информирует пресс-служба Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Американцы обязаны будут носить маски "во время посадки, высадки и путешествия в любом транспортном средстве, направляющемся в США или в пределах страны", а также в любом транспортном узле, который обеспечивает перевозки в границах Штатов. Эта мера касается всех видов транспорта, включая самолеты, корабли, паромы, поезда, метро, автобусы, такси и другие.

"Обязательное ношение масок в наших транспортных системах защитит американцев и даст уверенность, что мы можем снова путешествовать безопасно даже во время этой пандемии", - заявили в CDC.

Также директор CDC Рошель Валенски продолжила действие приказа, запрещающего в условиях пандемии выселение людей из квартиры за неуплату аренды или кредитных платежей.

Напомним, 21 января президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, требующий ношение масок в течение 100 дней и соблюдение социальной дистанции во всех федеральных зданиях всеми федеральными служащими и подрядчиками.

Ранее мы писали о том, что медицинские службы США зарегистрировали первые два случая заражения штаммом коронавируса южноафриканского происхождения.