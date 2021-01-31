Видео, как российские силовики задерживают протестующих в районе Комсомольской площади в Москве, удалось сделать журналисту "Страны".

Люди вышли на улицы в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО "Матросская тишина".

Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале "Политика Страны".

"В Москве же сейчас основной движ в районе Комсомольской площади, куда поднялась основные силы протестующих. Слышны взрывы петард, идут задержания", - говорится в сообщении.

На опубликованном ролике видно, как люди перелазят через забор, в результате чего их начинают задерживать правоохранители.

Напомним, в России продолжаются протесты после задержания оппозиционера Алексея Навального, которого по прибытию из Германии задержали прямо в аэропорту. Сейчас он находится в СИЗО, ожидая решения суда, который может заменить его условный срок на реальный.

В ходе сегодняшних акций протеста была вновь задержана жена оппозиционера Юлия.

На прошлых выходных в городах России прошли массовые акции протеста против его ареста.

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