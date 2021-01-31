Гололедица, дождь и снегопад. Синоптик дала прогноз на первый день февраля

В понедельник, 1 февраля, в Украину придет циклон, который принесет осадки в ряд регионов страны. В северных и западных областях, а также в Киеве ожидаются морозы. Водителям стоит быть осторожными из-за гололеда на украинских дорогах.

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Февраль дебютирует в Украине очередными снегопадами, мокрым снегом, гололедом, налипанием мокрого снега, гололедом и даже дождем. Будет и мороз, и оттепель", - пишет метеоролог.

В понедельник в центральных и северных регионах, в Харьковской, Одесской и Николаевской областях снова пройдут осадки в виде дождя, на остальной территории ожидается снегопад.

Северо-западная часть Украины, Волынь, Ровенская, большинство Львовщины и Закарпатья, а также юго-восточная часть страны, Запорожье, Донецкая область, Луганская область, Крым и большая часть Херсонской области осадков от циклона не получат.

В то же время на востоке Украины ожидается штормовой юго-восточный ветер.

"Температура воздуха низкой будет на Западе и Севере: ночью -6 -12 градусов, днем ​​-2 -5 градусов, на Закарпатье +1 +3 градуса. На остальной территории Украины в течение дня будет тепло, предполагается +1 +4 градуса, на востоке, юге и в Днепропетровской области +4 +9 градусов, в Крыму до +10 +14 градусов", - говорится в сообщении.

В Киеве завтра будет действовать циклон с юго-запада Европы, снова ожидается снегопад. Гололедица будет как на дорогах, так и на тротуарах.

Температура воздуха в столице ближайшей ночью от -6 до -9 градусов, днем от ​​-2 до -4 градуса.

Напомним, на понедельник, 1 февраля, в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. В большинстве регионов страны Укргидрометцентр прогнозирует снегопады и гололедицу на дорогах.

Ранее мы писали, что в Карпатах за два дня выпало больше метра снега, спасатели предупредили о затрудненном передвижении, тумане и морозе.