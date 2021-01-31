В воскресенье, 31 января, исполняется 80 лет украинскому мультипликаторству. Именно в этот день в 1941 году была открыта киностудия научно-популярных фильмов в Киеве, которая в 1954-м получила название "Киевнаукфильм". Сегодня эта государственное предприятие "Украинская киностудия анимационных фильмов".

"Именно тут увидели свет любимые миллионами приключения казаков, а также был создан первый советский мультсериал "Приключения капитана Врунгеля", который стал культовым для нескольких поколений детей", - сообщает Telegram-канал "Украина вне времени".

Сам мультфильм был сделан при помощи редкого метода перевода. А приключения капитана активно покоряли страны СССР за счет пародирования стереотипов западного и советского кино.

"Незабываемыми являются образы со стилизованными под итальянские имена Джулико Бандито и Де-ля Воро Гангстерито с их мега-хитом "Мы бандито, гангстерито…". Пародийный образ агента "Ноль-ноль-икс" является отсылкой к американской бондиане, а фраза "Шеф, все пропало!" – к легендарной комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука", - говорится в тексте сообщения.

В 2014-м Украинская киностудия выпустила мультфильм "Приключения Котигорошка и его друзей", полнометражный мультфильм "Бабай", "Лохматик" и новые серии приключения казаков.

Ранее "Страна" сообщала, что американские студии Disney и Pixar впервые выпустили мультфильм с главным героем геем.

Мы также рассказывали о том, что к отбору на "Оскар" теперь не допустят фильмы без участия темнокожих и представителей ЛГБТ.