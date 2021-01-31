В воскресенье, 31 января, спасатели предупредили украинцев об угрозе схождения лавин в Карпатах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями, 31 января - 1 февраля в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительный уровень снеголавинной опасности (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение двух дней в Карпатах выпало больше метра снега. Спасатели предупредили о затрудненном передвижении, тумане и морозе в районе горы Поп Иван Черногорский.

Также "Страна" писала, что спасатели предупредили туристов о повышенной снеголавинной опасности (3 уровень) в Карпатах.

Напомним, что синоптики объявили штормовое предупреждение по Украине с 1 февраля.