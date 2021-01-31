Вторая часть протестов за Алексея Навального, как это часто бывает в кино, оказалась слабее первой.

Многие города 31 января не вышли на протест, в других митинги были незначительные. И, чтобы это заретушировать, участники акций много двигались - ходили колоннами и даже, как во Владивостоке или Красноярске, водили хороводы.

Наиболее массовые шествия произошли в Москве и Петербурге. Но пока численность их оценить сложно - полиция не позволила сторонникам Навального нигде останавливаться подолгу. На подходе к любой площади ее оцеплял ОМОН и проводил точечные задержания.

Именно поэтому организаторы несколько раз меняли маршрут и точки сбора. И сторонники Навального вынуждены были кочевать по городу, прежде чем определили, куда они пойдут сегодня.

В любом случае, можно с уверенностью говорить, что людей было гораздо меньше, чем в прошлый раз. Полиция Москвы насчитала вообще всего две тысячи человек. Сами же организаторы акций пока своих оценок не давали. Но и без того видно, что численность упала.

Это говорит о том, что разнонаправленные усилия российской власти возымели действие - накануне задержали почти всех, кто устраивал драки с полицией в минувшую субботу. Также резко негативное отношение россиян вызвала тикток-агитация за вывод на улицы школьников, которую проводили активисты Навального.

То есть, не исключено, что многие родители на этот раз просто не пустили детей на протесты. Которые в прошлый раз отметились жестокими стычками, что тоже резко диссонировало с заявками о "мирном протесте".

Если 23 января, во время первых акций, многое было похоже на "белорусский сценарий", то сегодня все пошло по российским лекалам. В силу очевидно бессмысленных требований освободить Навального, протесты стали сходить на нет. А не увеличились, как было в Минске.

Полиция тоже резко поменяла стиль поведения. Стало меньше "жести", журналистов, у которых были желтые жилеты прессы, пускали за любые оцепления, общались правоохранители более-менее корректно. Но это в основном по Москве. В регионах были и эксцессы - одного митингующего ударили электрошокером, второму грозили пистолетом, третий утверждал, что его душили как Джорджа Флойда.

При этом было несколько нападений и на полицейских.

Но по нарастающей митинги не пошли. Скорее наоборот. И это стало главным итогом сегодняшнего дня. Почему так - есть две версии.

1. У Навального выдохлись - в силу того, что его поддержка в России в принципе невелика. И выдерживать от митинга к митингу одинаковый темп мобилизации сторонников здесь не в силах. Тем более - при активном противодействии властей.

В общем-то, по тому же алгоритму разворачивались акции лета 2019 года перед выборами в Мосгордуму. Первые протесты были более-менее массовыми, шли задержания и жестокие стычки. Но потом акции сошли на нет.

2. Акция была "поддерживающей" - и основные силы будут брошены в бой, если 2 февраля суд отправит Навального в колонию, заменив его условный срок на реальный.

Скорее всего, нечто подобное действительно готовится - даже безотносительно того, удастся ли вывести больше людей, чем сейчас. Если 2 февраля Навального признают виновным в нарушении "условки", до конца недели эту тему будут раскачивать в СМИ. Что, по идее, поможет мобилизовать противников Кремля к выходным выйти на улицы.

Не исключено, что протесты попытаются подогреть каким-нибудь новым, заранее заготовленным расследованием Навального.

В любом случае - впереди третий акт драмы, который скорее всего будет связан с заменой Навальному условного срока реальным. Отправка оппозиционера в колонию также станет поводом для взрыва негатива на Западе и требований освободить оппозиционера. Под которые могут подтянуть и новые уличные акции.

Также могут последовать и новые персональные санкции - сегодня стало известно, что список из 35 россиян Фонд по борьбе с коррупцией Навального уже передал новому президенту Джо Байдену.

При этом пока не идет речи о том, что санкции будут носить экономический характер. Германия дала понять, что "Северный поток-2" будут достраивать, невзирая на то, чем кончится история с Навальным. И, похоже, что Белый дом не намерен со старта ссориться с немцами по этому вопросу.

Возвращаясь к России - после приговора Навальному протест начнет сходить на нет (хотя не исключены и новые вспышки). После чего стартует политическая работа по извлечению политических дивидендов от посадки Навального - с попыткой завести прозападную оппозицию в Думу в сентябре 2021 года. Что, скорее всего, в нынешней ситуации будет заблокировано властями на уровне ЦИК. Хотя, возможно, какие-то либеральные партии под контролем Кремля на выборы и пустят. Но не факт, что они возьмут проходной барьер.

Но акции протеста будут в любом случае продолжаться, нащупывая "слабину" власти. Особенно в регионах, где, как показал, опыт летних акций в Хабаровске, протестный потенциал в определенном смысле даже больше, чем в более-менее благополучной в социальном плане Москве.

Интересно, кстати, мнение Лукашенко по поводу протестов в России. Он сравнил их с белорусскими. И сказал, что если в Белоруссии был расчет на "блицкриг" (быстрое свержение власти), то в РФ другая тактика и ситуацию "будут качать" постепенно.

В расчете, вероятно, что кто-то из центральных и региональных элит даст слабину и включится в борьбу с Путиным.

С другой стороны, с этой же целью Запад и ранее вводил санкции против российской элиты, но до сих пор они какого-либо значимого эффекта не показывали.

Наоборот - антизападная позиция Кремля усиливалась и элита РФ была вынуждена идти так или иначе в этом же тренде.

И ныне позиция российских властей в отношении протестов максимально жесткая. В том числе и информационная - Навальный подается как иностранный агент, а поддерживающего его - как либо одурманенные люди, либо как провокаторы. То есть, всеми способами дают понять, что "слабины" не будет.

Ну а главное, повторимся, у Навального и протестов его сторонников в их нынешнем виде и составе нет массовой поддержки в обществе (и в этом кстати еще одно важное отличие от белорусских протестов).

Многие, даже недовольные властью люди, не хотят в России повторения "Майдана" и смуты. Типичный пример - оппозиционно настроенный шоумен и певец Семен Слепаков, который записал стихи с критикой протестов, после чего его жестко захейтили сторонники Навального. И этот хейт также стал для многих еще одним доказательством, что России вряд ли пойдет на пользу радикальная смена власти.