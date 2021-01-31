На понедельник, 1 февраля, в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. В большинстве регионов страны прогнозирует снегопады и гололедицу на дорогах (желтый уровень опасности).

Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

"1 февраля в большинстве центральных, ночью в Харьковской, Одесской и Николаевской, днем ​​в большинстве северных областей ожидается сильный мокрый снег, днем ​​в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, гололед, налипание мокрого снега; в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м / с. На дорогах Украины, кроме юго-восточной части, гололедица (первый уровень опасности)", - сообщили синоптики.

Напомним, в Карпатах за два дня выпало больше метра снега, спасатели предупредили о затрудненном передвижении, тумане и морозе.

Также сообщалось, что спасатели предупредили туристов о повышенной снеголавинной опасности (3 уровень) в Карпатах.