В компании "Skyrizon" приняли официальное заявление относительно санкций, которые Украина ввела против китайских инвесторов "Мотор Сичи". Напомним, что сегодня, 31 января, сотрудники СБУ помешали провести собрание акционеров компании.

Текст заявления обнародован на официальном сайте "Мотор Сич".

"В период с 28 по 29 января 2021 года на официальном сайте Офиса Президента Украины последовательно были опубликованы "Указ Президента Украины № 29/2021" и "Указ Президента Украины № 36/2021" о "применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd." и ее дочерних компаний "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited", "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (далее совместно именуемые "Skyrizon"), а также "Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd." и трех граждан Китая, среди которых г-н Ван Цзин и г-н Ду Тао.

Санкции вступают в силу с даты объявления сроком на три года. Также, сообщается, что: "Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер".

В то же время мы обратили внимание на то, что в упомянутых выше указах президента не указаны конкретные причины введения данных санкций. У нас есть основания полагать, что это преднамеренные действия государства Украина, с целью препятствования инвестициям компании "Skyrizon" в украинскую компанию "Мотор Сич" и недопущения реализации проекта международного сотрудничества. У нас есть основания полагать, что такие действия совпадают с целью действий Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, от14 января 2021 года, о включении компании "Skyrizon" в список военных конечных пользователей (MEU).

Согласно опубликованной информации, к китайской компании (и связанным компаниям), а также к гражданам Китая, подпадающим под действие санкций, применяются: блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение въезда на территорию Украины (включая транзит), ограничение на вывод и увеличение капитала, ограничение торговых операций относительно ценных бумаг, запрет на осуществление официальных визитов, заседаний и переговоров, запрет на осуществление концентраций капитала, запрет на участие в мероприятиях, связанных с приватизацией и сдачей в аренду государственной собственности, запрет на участие в торговой деятельности, связанной с государственными и оборонными операциями, прекращение действия соответствующих лицензий, прекращение действия соглашений, связанных с вопросами безопасности и обороны, запрет на передачу технологий и интеллектуальной собственности, запрет на транзит и ограничения на использование капитала, а также отмена выданных виз и запрет на въезд.

После вступления в силу вышеупомянутых санкций, компания "Skyrizon", как акционер компании "Мотор Сич", будет незаконно лишена своих законных прав, обязанностей и обязательств, также компания будет вынуждена прервать общепринятые деловые отношения с украинской компанией "Мотор Сич", что повлечет за собой огромные необратимые убытки.

Обращаем внимание общественности: начиная с июля 2017 года, компания "Skyrizon" начала переговоры с государством Украина в надежде уладить недоразумения и миролюбиво разрешить инвестиционный спор. Начиная с августа 2020 года, компания "Skyrizon" была вынуждена предпринять ряд юридических действий для защиты своих законных прав в условиях длительной задержки, умышленного уклонения от решения вопросов и даже злонамеренной клеветы со стороны государства Украина. 9 декабря 2020 года, после того, как множественные добросовестные переговоры потерпели неудачу, компания "Skyrizon" начала международный инвестиционный арбитраж против государства Украина. На данный момент получен официальный ответ от государства Украина, стороны ведут переговоры и планируют участвовать в арбитражном процессе. 13 января 2021 года на основании расследования Государственного бюро расследований и его заключений о соответствующих действиях Службы безопасности Украины (СБУ), Печерский районный суд города Киева вынес решение, в котором признал компанию "Skyrizon" и китайских инвесторов потерпевшей стороной от противоправных действий СБУ. Данное решение юридически подтверждает, что уголовное расследование, продолжавшееся три с половиной года, и связанные с ним обвинения СБУ против компании "Skyrizon" и других акционеров ПАО "Мотор Сич" являются необоснованными.

Во избежание дальнейшего ухудшения условий ведения бизнеса компании "Мотор Сич", акционеры ПАО "Мотор Сич", владеющие более 80% акций, планировали провести общее собрание акционеров 31 января 2021 года.

Именно в этот момент украинское руководство издало санкционные указы против компании "Skyrizon", которые незаконно, необоснованно и грубо лишили компанию "Skyrizon" ее законных прав. Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами. Мы глубоко возмущены таким поведением.

Со стороны украинского руководства это стало еще одним ярким проявлением постоянного злоупотребления властью, незаконных действий и злонамеренного давления на стандартные рыночные действия и ведение хозяйственной деятельности предприятий, что продолжается уже очень долгое время.

Со стороны государства Украина такие действия - это варварский грабеж и серьезное нарушение законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом, беспрецедентное неуважение к принципам и правилам международной торговли, а также серьезное нарушение соответствующих положений «Соглашения между Правительством Украины и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций".

Мы обратили внимание, что глава дипломатии украинского правительства после введения санкций в отношении компаний сказал: "Решение должно уравновесить все интересы" и "гарантировать, что оно не повлияет на инвестиционную среду Украины". Такая ложь и ирония не может не вызвать возмущение во всем мире. Мы не можем не спросить, и это действия правового правительства? И это действия государства с рыночной экономикой? И это действия государства, стремящегося к евроинтеграции и соответствию ценностям Европейского Союза? Санкции против компании – это ошибочные и глупые действия, которые могут только отпугнуть от Украины потенциальных инвесторов со всего мира, окончательно загнать в безысходное положение и без того умирающую авиационную промышленность Украины, ухудшить и без того пошатнувшуюся экономику Украины, сделать еще более несчастной жизнь украинского народа, травмированного и опустошенного военными потрясениями и упадком благосостояния… Когда совершаются действия вопреки здравому смыслу, всецело утрачивается доверие, беззастенчиво покрываются преступники, все это приводит к презрению со стороны всей мировой общественности. Как все эти катастрофические последствия могут служить чьим-то интересам?

Компания "Skyrizon" официально заявляет:

Мы решительно выступаем против преступных действий государства Украины, касающихся подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью, политизации нормальной экономической и торговой деятельности, злоупотребления государственной властью, и необоснованного давления на китайские предприятия.

Компания "Skyrizon" всегда соблюдает закон и действует в соответствии с ним; компания всегда надеется на мирное разрешение конфликтов, но никогда не станет бояться насилия; мы будем использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов", - говорится в заявлении.