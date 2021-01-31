В воскресенье, 31 января, министр торговли Великобритании Лиз Трасс рассказала, что Европейский союз гарантировал поставку вакцин от коронавируса, которые Лондон заказал в странах Евросоюза.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова Трасс в интервью Sky News.

Министр сделала свое заявление после того, как в Брюсселе признали, что инициировать чрезвычайные полномочия, предусмотренные сделкой по Brexit (статья 16), по ограничению экспорта вакцин в Северную Ирландию было ошибкой.

"Жизненно важно, чтобы мы держали границы открытыми, что бы мы сопротивлялись национализму и протекционизму... Мы рады, что ЕС признал, что призыв задействовать статью 16 был ошибочным", - прокомментировала ситуацию Лиз Трасс.

Напомним, в ВОЗ призвали приостановить вакцинацию в развитых странах, для того чтобы вакцины хватило для менее состоятельных стран.

Также сообщалось, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже 15 февраля.