В воскресенье, 31 января, в ходе митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального была задержана его жена Юлия.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Незадолго до задержания жена Навального опубликовала снимок в районе Сокольников – неподалеку оттуда находится СИЗО "Матросская тишина", где на 30 суток задержан оппозиционер. У входа во внутренний двор "Матросской тишины" сейчас стоит кордон силовиков в оцеплении.

В Москве сегодня проходят новые протесты в поддержку Навального. Фото: Страна

Детали задержания Юлии Навальной пока неизвестны.

Напомним, Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером 17 января сразу после прибытия из Берлина в Москву. С конца лета 2020 года он находился в Германии, куда его перевезли на лечение после отравления. В декабре Навального объявили в федеральный розыск за нарушение условий испытательного срока, назначенного ему по делу "Ив Роше".

Уже 18 января суд назначил Навальному меру пресечения в виде ареста на 30 суток. Он находится в московском СИЗО "Матросская тишина" в ожидании суда, который может заменить его условный срок на реальный.

На прошлых выходных в городах России прошли массовые акции протеста против его ареста.

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