Служба безопасности Украины проводит следственные мероприятия по уголовным производством о незаконных собраниях акционеров крупнейшей компании - производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

"Правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителей компаний "DCH"и "Skyrizon Aircraft Holdings Limited", связанные с установлением контроля над акционерным обществом "Мотор Сич", - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются, в рамках уголовного производства сотрудники СБУ документируют факты "подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, которое имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение".

Напомним, в середине января в США ввели санкции против китайцев, которые купили "Мотор Сич". Президент Украины Владимир Зеленский также ввел санкции против китайских инвесторов компании.

Также мы сообщали, что Ярославского пригласили на допрос в СБУ по делу о покупке китайцами "Мотор Сичи". О том как американцы и Зеленский не дают бизнесмену и китайцам взять контроль над компанией подробно писала "Страна".