Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что его заместителя Олега Татарова – фигуранта расследования о квартирах для Национальной гвардии, не увольняют по причине давности дела, которому больше четырех лет.

Об этом он рассказал в интервью "Новому времени".

"Прозвучавшие обвинения имеют 4-летнюю давность и не имеют никакой связи с деятельностью господина Татарова в ОП", - сказал он.

В то же время Ермак рассказал, что Татаров был назначен на должность в Офисе президента не по рекомендации юриста Андрея Портнова.

"У меня есть кадровый департамент, который подбирает людей, периодически предлагает кандидатуры, проводит собеседования. На тот момент, когда мы открывали вакансию, было предложено несколько кандидатур, проведено собеседование, и профессиональный уровень этого человека нас устроил. Это стало основанием для принятия решения", - добавил он.

Напомним, ранее НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. При этом ведомство пыталось присоединить к этому делу и Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд", где обсуждалось проведение экспертизы (адвокатская компания Олега Татарова в то время оказывала юридические услуги одной из компаний Микитася - Ред.). Однако там нет данных о том, что Татаров склонял эксперта к нужному выводу.

После этого Татаров потребовал, чтобы директор НАБУ Артем Сытник опроверг свои обвинения в отношении его причастности к cкандалу вокруг дела "Укрбуда" и пригрозил ему иском.

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