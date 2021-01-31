Украинские синоптики предупредили граждан об ухудшении погодных условий в ближайшее время из-за циклона, который накроет юго-восточную часть страны.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В понедельник, 1 февраля, по всей Украине, кроме северо-западной части будет дождь, а в центральных областях снег и гололед. На дорогах Украины также ожидается ухудшение движения, в связи с чем водителей просят быть предельно осторожными.

Температура будет в пределах 5-10 мороза в западных и северных областях, местами ожидается до -14. Днем будет от 1 до 6 мороза.

В Киеве будет немного снежить, а на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха будет 5-7 мороза. Днем показатель будет в районе 2-4 ниже нуля.

Напомним, как защититься от перемен погоды метеозависимым людям ранее рассказывала "Страна".

Также сообщалось, что с 27 января в Украину пришел мощный циклон.