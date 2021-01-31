В течение двух дней в Карпатах выпало больше метра снега. Спасатели предупредили о затрудненном передвижении, тумане и морозе в районе горы Поп Иван Черногорский.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook в воскресенье, 31 января.

"По состоянию на 10:00, 31.01.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -10 градусов, ветер западный 5 м/с., облачно, туман, падает снег. Видимость до 20 м", - говорится в сообщении.

Напомним, спасатели предупредили туристов о повышенной снеголавинной опасности (3 уровень) в Карпатах.

Также сообщалось, что, согласно прогнозу синоптика, в ближайшие дни Украину ждут снегопады и похолодание. Мороз будет наблюдаться на всей территории Украины, однако немного теплее будет в Закарпатской области и южной части страны.