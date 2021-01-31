На утро воскресенья, 31 января, в рядах украинской армии подтвердились 17 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 10:00 31 января в рядах ВСУ острой респираторной болезнью, спровоцированной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 749 человек. Всего за время пандемии выздоровели 14 774 пациента, летальных случаев 43", - говорится в сообщении.

На изоляции сейчас находится 146 лиц. За прошедшие сутки зафиксировано 17 новых случаев заболевания.

"Из них в медучреждения были госпитализированы 4 пациента: в Черкасский военный госпиталь – 2 военнослужащих, а в Житомирский и Запорожский военные госпитали – по одному бойцу", - рассказывают в командовании.

Напомним, сегодня в Украине подтвердились 3 177 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 215 - в столице.