В Париже предъявили обвинения девяти подозреваемым в избиении украинского подростка Юрия Симканыча в центре Парижа. Среди них восемь несовершеннолетних и один взрослый.

Об этом сообщает Franceinform.

Так, всего были задержаны 12 человек: 1 взрослый и 11 подростков от 15 до 17 лет, но троих из них отпустили. На данный момент обвинения предъявили девятерым подозреваемым, при чем пятерым из них - в покушении на убийство.

Обвиняемые в покушении на убийство находятся под арестом, а остальные - под судебным надзором.

Напомним, 15 января подростка украинского происхождения Юрия Симканыча жестоко избили в центре Парижа, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Инцидент прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, потребовав найти и наказать виновных.

Позже во французских СМИ появилась информация, что Юрий был связан с одной из местных банд "RD4", которая до инцидента совершила нападение на другую группировку. А его мать якобы фигурирует в расследовании о "нелегальном труде" и "торговле людьми". В то же время по данным посольства Украины во Франции, Юрий стал жертвой участников именно банды "RD4".