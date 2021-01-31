Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить из России книгу Булгакова "Мастер и Маргарита", а также детективные романы известного современного писателя Бориса Акунина (литературный псевдоним Григория Шалвовича Чхартишвили - Ред.).

О причинах попадания книг в запрещенный список начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Гостелерадио Сергей Олийнык рассказал в интервью "Укринформу".

Так, по мнению Олийныка, "абсолютно каждая российская книга в большей или меньшей степени является носителем идеологии "русского мира". Потому хорошая книга, на которой указано, что она издана в России, невольно вызывает положительные ассоциации с государством-агрессором" и он сожалеет, что нет полного запрета на ввоз книг из РФ, потому что "пропаганда скрывается в деталях".

"В серии детективов про Эраста Фандорина российский силовик предстает не в образе кровавого опричника, а истинного аристократа ХІХ века. А все описанные события происходили в то время, когда Московия вырезала черкесский народ", - аргументировал начальник управления запрет на ввоз в Украину книг Акунина.

Кроме того была запрещена на ввоз книга Булгакова "Мастер и Маргарита", но вероятно речь идет о конкретном издании, в предисловии которого речь идет о "представителях российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности".

Также он рассказал, что одну детскую книгу запретили из-за изображения российского флага на искусственном спутнике Земли, а книгу "Чему я могу научиться у Анны Ахматовой" не разрешили ввозить из-за того, что "авторы называют Октябрьскую революцию "одним из величайших событий в истории России", иллюстрируя ее портретами Ленина и красными флагами".

Напомним, в Украине с 1 января 2017 года действует закон "Об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского характера". То есть запрет на свободный ввоз книг из России: для этого нужно получать специальные разрешения.

В последствиях этого закона подробно разбиралась "Страна".