Специалисты Всемирной организации здравоохранения, которые исследуют происхождение коронавируса, побывали на продовольственном рынке в китайском городе Ухань, где был впервые обнаружен вирус.

Об этом сообщает AP.

В частности, вирусологи побывали на рынке морепродуктов и мяса Baishazhou, который является одним из самых крупных в городе. Специально для этого общественности сегодня ограничили туда вход.

До этого специалисты побывали в двух больницах в Ухане, где были обнаружены первые вспышки Covid-19.

Напомним, независимая группа экспертов Всемирной организации здравоохранения по обеспечению готовности и реагированию на пандемию заявила, что Китай мог бы реагировать быстрее в первые дни пандемии коронавируса. Также в ВОЗ обвинили КНР в сокрытии ситуации с распространением инфекции.

Также "Страна" рассказывала, что в марте прошлого года число заражений в стране резко пошло на спад - и эпидемия в Китае была фактически побеждена за несколько месяцев. В то время как в остальном мире она длится без малого год.