Правоохранители сразу нескольких стран решили провести масштабную спецоперацию по нейтрализации вируса Emotet, который они называют "самой опасной вредоносной программой в мире".

Об этом передает CNN.

Вредоносная программа Emotet направлена на получение доступа к компьютеру пользователя при помощи заражения по электронной почте. Человеку присылают письмо с якобы "счетами, уведомлениями о доставке и информацией о коронавирусе".

Сервера с вирусом были разбросаны по всему миру, а Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США заявило о том, что Emotet активно использовали для получения данных из органов власти.

При этом данное ПО, по их информации, является одним из наиболее вредоносных в мире.

В свою очередь Европол призвал интернет-пользователей использовать антивирусы и осторожнее относится к документам и файлам, которые приходят на почту.

"Пользователи должны тщательно проверять свою электронную почту и избегать открытия сообщений и особенно вложений от неизвестных отправителей", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что российских хакеров подозревают во взломе министерства внутренней безопасности США.

Также напомним, что в США хакеры взломали Министерство финансов и управление по телекоммуникациям.