Новая авиакомпания Lumiwings планирует запустить два маршрута в Украину из Италии уже в июне этого года. Рейсы планируют проводить два раза в неделю.

Об этом сообщает портал Аvianews.

Согласно данным компании TAL Aviation Group, которая будет представлять интересы авиаперевозчика в Украине, в июне начнутся рейсы из Форли и Перуджи в Одессу. Рейсы планируют проводить по понедельникам и пятницам.

Также сообщается, что билеты на эти рейсы, в цену которых будет включена ручная кладь весом 8 кг и одно место багажа с весом до 23 кг, уже скоро появятся в продаже. На данный момент парк авиакомпании, которая была создана в Греции, состоит только из одного самолета Boeing 737-300 1991 года выпуска с регистрацией SX-LWA, который рассчитан на перевозку до 139 пассажиров.

Напомним, авиакомпания airBaltic запустила рейсы Вильнюс - Киев. Стоимость билетов от 640 гривен.

Также сообщалось, что авиакомпания МАУ весной возобновит полеты в 30 стран.