В ночь с субботы на воскресенье, 31 января, на границе Украины с Польшей пограничники задержали мужчину, который с 2015 года находится в розыске по подозрению в умышленном убийстве.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Вчера ночью в пункт пропуска "Шегини" прибыл автобус польской регистрации "Львов - Вроцлав". Пограничники Львовского отряда сразу задержали мужчину и сообщили об этом сотрудникам Нацполиции. Оказалось, что 40-летнего украинца разыскивают правоохранители Львовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 УК "Умышленное убийство", - сообщили в ведомстве.

Мужчина, который находится в розыске с 2015 года, вероятно решил скрыться в Польше. Сотрудники пограничной службы передали его представителям Национальной полиции.

Напомним, украинские пограничники показали топ-5 задержаний 2020 года. "Тройку призеров" замыкает мужчина, который пытался провезти в Россию 28 литровых бутылок с марихуаной.

Также сообщалось, что пограничники Украины перехватили первые контрабандные iPhone 12 Pro Max.