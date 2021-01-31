Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступит с речью в понедельник, 1 февраля, в которой расскажет о внешнеполитическом курсе страны.

Об этом сообщает NBC News.

Как утверждает источник журналистов, президент США хочет изложить свое видение внешней политики, направленное на "восстановление места Америки в мире". Это будет первое важное политическое обращение Байдена после того, как его избрали новым главой Белого дома.

Источник также рассказывает, что Байден подпишет ряд документов, которые связаны с новым подходом США на мировой арене. Например – воссоединение семей мигрантов, которые были разлучены при президентстве Трампа.

Напомним, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным призвал к освобождению российского оппозиционера Алексея Навального.

Также "Страна" приводила версии Кремля и Белого дома по поводу телефонного разговора Байдена с Путиным.