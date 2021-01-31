В Измаиле, Одесской области, сотрудники полиции разоблачили семнадцатилетнего подростка, который жестоко издевался над животными, в частности отрезал котам лапы и головы.

Об этом сообщает источник "Страны" в Национальной полиции области.

В начале декабря прошлого года в полицию поступил рапорт о том, что неизвестный издевается над животными. В ходе следствия правоохранители разоблачили парня 2004 года рождения, который дал признательные показания. Также сотрудники полиции изъяли вещественное доказательство - нож.

На данный момент подростка передали родителям.

Напомним, полиция начала дело по статье о жестоком обращении с животными против 33-летнего киевлянина, избившего ногами собаку. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов (51 000 грн) или арест на срок до шести месяцев или же ограничение свободы на срок до трех лет.

Также сообщалось, что под Львовом подростки ради веселья избили трубой собаку в мешке. Происходящее они засняли на видео.