По состоянию на утро воскресенья, 31 января, в Украине остаются обесточенными 68 населенных пунктов в пяти областях страны в результате непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 31 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 68 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Одесская - 32, Николаевская - 25, Киевская - 8, Днепропетровская - 2 и Закарпатская - 1", - рассказали спасатели.

К исправлению ситуации, утверждают в ГСЧС, уже привлечены бригады ремонтников из облэнерго.

Напомним, 29 января из-за ухудшения погодных условий, обильного снегопада и утреннего часа пик Киев замер в масштабных автомобильных пробках.

Также мы рассказывали что в Одессе снегопады повалили сотни деревьев, десятки горожан обратились за помощью.