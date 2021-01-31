В США арестовали двух женщин, которые участвовали в штурме Капитолия в день утверждения результатов выборов президента, 6 января. Одна из них говорила о планах застрелить спикера Палаты представителей Нэнси Пэлоси.

Об этом пишет The Washington Post.

Арестовали Дон Бэнкрофт и Диану Сантос-Смит после того, как в распоряжение ФБР попало видео, на котором они покидали здание Конгресса, вместе с огромной толпой. Одна из них, по данным ФБР, отправила видео своим детям, в нем она говорит "Мы ворвались в Капитолий... Мы вошли внутрь, мы сделали свое дело".

"Мы искали Нэнси, чтобы выстрелить ей в чертов мозг, но не нашли ее", - заявила одна из арестованных на видео.

Женщинам, которые, по словам ФБР, изначально лгали властям, предъявлены три федеральных обвинения, в том числе умышленное проникновение в здание или на территорию с ограниченным доступом без законных полномочий и создание препятствий правительственной деятельности путем хулиганства или нарушения общественного порядка в здании или на территории с ограниченным доступом.

Напомним, 6 января, в день утверждения победы Джо Байдена на выборах США сторонники Трампа устроили массовые беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых захватили Капитолий. Заседания обеих палат Конгресса были приостановлены на несколько часов. В ходе штурма здания погибли люди.

Также мы сообщали, что один из самых ярких участников протеста, "рогатый монстр" Джейк Анджели даст показания против экс-президента Дональда Трампа.