Пять адвокатов вышли из команды бывшего президента США Дональда Трампа в ходе процесса по импичменту.

Об этом сообщает CNN со ссылкой свои источники.

Согласно данным журналистов, команду Трампа покинул Джонни Гэссер, Грег Харрис, Джошуа Говард, Бутч Бауэрс и Дебора Барбье. При этом Бауэрс и Барьбе считались ключевыми защитниками бывшего главы Белого дома.

Поводом для изменения состава адвокатов стало желание Трампа выстроить стратегию защиты на том, что проигранные им выборы были сфальсифицированы, а не на вопросе законности импичмента после того, как истек срок полномочий главы государства.

Напомним, сенат США назначил на 9 февраля первые слушания в процессе по импичменту для бывшего президента Дональда Трампа. Экс-лидер США не планирует лично присутствовать при этом, но предоставит свои показания в письменном виде

Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу при беспорядках 6 января в здании Капитолия США. Палата представителей уже вынесла ему импичмент. Сенат получил ее резолюцию об импичменте 26 января.