Пять адвокатов покинули команду Трампа на процессе по импичменту
Пять адвокатов вышли из команды бывшего президента США Дональда Трампа в ходе процесса по импичменту.
Об этом сообщает CNN со ссылкой свои источники.
Согласно данным журналистов, команду Трампа покинул Джонни Гэссер, Грег Харрис, Джошуа Говард, Бутч Бауэрс и Дебора Барбье. При этом Бауэрс и Барьбе считались ключевыми защитниками бывшего главы Белого дома.
Поводом для изменения состава адвокатов стало желание Трампа выстроить стратегию защиты на том, что проигранные им выборы были сфальсифицированы, а не на вопросе законности импичмента после того, как истек срок полномочий главы государства.
Напомним, сенат США назначил на 9 февраля первые слушания в процессе по импичменту для бывшего президента Дональда Трампа. Экс-лидер США не планирует лично присутствовать при этом, но предоставит свои показания в письменном виде
Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу при беспорядках 6 января в здании Капитолия США. Палата представителей уже вынесла ему импичмент. Сенат получил ее резолюцию об импичменте 26 января.