В Москве и других городах России сегодня проходят новые акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Он сейчас под арестом, а 2 февраля суд может отправить его в колонию за нарушение условного срока. Запад требует отпустить Навального, но российские власти, похоже, собираются "закрыть" его по букве закона. И обвиняют США в провокации протестов и вмешательстве в дела Москвы.

Предыдущие протесты в защиту Навального прошли в минувшую субботу.

Они ознаменовались задержаниями, а также драками с полицией, которые зачастую начинали сторонники Алексея. В то же время нельзя сказать, чтобы митинги были очень многочисленными - в многомиллионной Москве на улицы вышло, по разным оценкам, 10-20 тысяч.

В это воскресенье "навальнята" готовятся митинговать в районе Лубянской и Старой площадей - они расположены рядом. Там находится главное управление ФСБ и Администрация президента России.

"Страна" следит за событиями второго дня "Навальный-майдана" в Москве.

Прямые эфиры оппозиции и властей

10:06 В Томске на митинге задержали четверых депутатов местной Думы, пишет штаб Навального в Твиттере.

10:05 В России объединенная сеть кинотеатров объявила скидки на все сеансы. Видимо, чтобы школьники Навального ходили в кино, а не на митинги.

10:02 В Перми на митинге показали украинский флаг небольшого размера.

09:55 Накануне начала митингов в России CNN опубликовала новость о том, что Фонд Навального по борьбе с коррупцией (ФБК) написал письмо Байдену с требованием ввести санкции против 35 российских чиновников и бизнесменов, включая министра здравоохранения Мурашко и миллиардера Романа Абрамовича.



"Письмо адресовано президенту Соединенных Штатов - самой могущественной страны. США уже давно применяли санкции против лиц, причастных к коррупции. Если кто и может что-либо сделать, так это США", - заявил исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков, подписавший письмо.



С точки зрения законов пиара – это крайне странный ход с учетом того, что главное обвинение в адрес Навального и его соратников то, что они работают на внешних врагов России. И потому такое письмо ФБК – это, по сути, явка с повинной.



Однако логика здесь не пиаровская, а совсем другая. Запад и поддерживаемая им российская оппозиция по-прежнему делает основную ставку не на то, чтоб завоевать поддержку населения РФ, а на то, чтоб запугать российскую элиту и побудить ее к "дворцовому перевороту" против Путина.



Это логика присутствовала и в большинстве других санкций, которые вводились в последние годы против России. Но эффект если и был, то, скорее обратный – ужесточение антизападной позиции Кремля. И пока ничего не указывает, что сейчас будет как-то иначе.

09:45 На Сахалине вышло около 15 сторонников Навального.

09:41 Российская студия выпустила шуточный ролик, в котором ОМОН предстает имперскими штурмовиками "Звездных войн", которые патрулируют Петербург накануне протестов.

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09:23 Штаб Навального заявил, что акции идут в Томске, Омске, Новосибирске, Челябинске, Калининграде, Санкт-Петербурге и других городах.

Но большого количества людей нет нигде. Вот, например, в Омске, собралось порядка 400 человек.

09:00 В России уже начались акции протеста, анонсированные сторонниками Навального.

Уже прошли митинги на Дальнем востоке и в Сибири.

Пока они заметно малочисленнее, чем на прошлые выходные. Несколько сот человек максимум в каждом городе. А кое-где и несколько десятков (на видео - митинг во Владивостоке в виде хоровода на льду) А кое-где вообще митингов практически не было как таковых.

Акции несогласованные и силовики ведут задержания.