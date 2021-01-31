Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК) российского оппозиционного политика Алексея Навального, в поддержку которого в РФ сегодня пройдут митинги, в письме президенту США Джо Байдену, предоставил список из 34 человек, против которых стоит ввести санкции, при этом 7 из них уже находятся в санкционном списке Вашингтона.

Об этом сообщает CNN.

34 человека в списке разделены на такие группы:

"Олигархи, которым Путин даровал богатство и власть и которые владеют ими от имени режима";





"Нарушители прав человека и те, кто подавляет основные гражданские и политические свободы";





"Лица, непосредственно причастные к преследованию Навального и нашей организации".

Среди фигурантов российский миллиардер Роман Абрамович, которого назвали "ключевым фактором и предполагаемым бенефициаром кремлевской клептократии", а также глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который "ответственен за отравление Навального и препятствие его эвакуации в Германию".

"Письмо адресовано президенту Соединенных Штатов - самой могущественной страны. США уже давно применяли санкции против лиц, причастных к коррупции. Если кто и может что-либо сделать, так это США", - заявил исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков, подписавший письмо.

Вот полный список от Навального

Абрамович Роман



Бастрыкин Александр



Беглов Александр



Бортников Александр



Вайно Антон



Воробьев Андрей



Гаврилов Виктор



Дерипаска Олег



Золотов Виктор



Иванов Дмитрий



Калашников Александр



Картаполов Андрей



Кириенко Сергей



Костин Андрей



Крашенинников Павел



Миллер Алексей



Мишустин Михаил



Морозова Елена



Мурашко Михаил



Памфилова Элла



Патрушев Дмитрий



Песков Дмитрий



Попов Денис



Сечин Игорь



Симоньян Маргарита



Собянин Сергей



Соловьев Владимир



Тимченко Геннадий



Токарев Николай



Усманов Алишер



Чайка Юрий



Шувалов Игорь



Эрнст Константин



Янчук Игорь

Напомним, Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером 17 января сразу после прибытия из Берлина в Москву. С конца лета 2020 года он находился в Германии, куда его перевезли на лечение после отравления. В декабре Навального объявили в федеральный розыск за нарушение условий испытательного срока, назначенного ему по делу "Ив Роше".

Уже 18 января суд назначил Навальному меру пресечения в виде ареста на 30 суток. Он находится в московском СИЗО "Матросская тишина" в ожидании суда, который может заменить его условный срок на реальный.

На прошлых выходных в городах России прошли массовые акции протеста против его ареста.