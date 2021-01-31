В пятницу, 29 января, во Франции, где действует комендантский час, жители Парижа устроили массовую оргию с участием около ста человек. Трое людей, которые предположительно были организаторами, задержаны полицией, а остальные участники получили штраф за нарушение карантинных мер во время пандемии коронавируса.

Об этом пишет Daily Mail.

"Мероприятие было нарушением комендантского часа, также были проблемы с масками и социальным дистанцированием", - сообщили в полиции.

Оргия проходила на специально арендованном складе в Париже. На подобных мероприятиях обычно люди обмениваются партнерами или специально ищут новых. Оргии законны во Франции при условии участия только совершеннолетних и по обоюдному согласию.

Напомним, в декабре прошлого года в Брюсселе полиция накрыла изолированную секс-вечеринку с 25 участниками. Все участники были оштрафованы за нарушение карантинных мер.

Также сообщалось, что в Новогоднюю ночь во Франции полиция накрыла несколько подпольных вечеринок. На одном из новогодних празднований, в Бретани, полиция обнаружила 2000 человек, которые отказались расходится и устроили стычки с правоохранителями.