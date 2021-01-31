За последний сутки в Киеве выявили более 200 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: "Страна"

В воскресенье, 31 января, в Украине обнаружили 3 177 новый случай заражения коронавирусом. При этом больше всего заражений зафиксировали в Ивано-Франковской (377) и Закарпатской областях (217). А меньше всего - в Кировоградской области, где заразились всего 24 человека за сутки.

Об этом свидетельствуют данные министра здравоохранения Максима Степанова, которые он привел у себя на странице в Facebook.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:

  • Киев - 215 случаев;

  • Винницкая область - 123 случая;

  • Волынская область - 71 случай;

  • Днепропетровская область - 189 случаев;

  • Донецкая область - 176 случаев;

  • Житомирская область - 205 случаев;

  • Закарпатская область - 217 случаев;

  • Запорожская область - 56 случаев;

  • Ивано-Франковская область - 337 случаев;

  • Киевская область - 193 случая;

  • Кировоградская область - 24 случая;

  • Луганская область - 25 случаев;

  • Львовская область - 145 случаев;

  • Николаевская область - 146 случаев;

  • Одесская область - 170 случаев;

  • Полтавская область - 48 случаев;

  • Ровенская область - 78;

  • Сумская область - 121 случай;

  • Тернопольская область - 110 случаев;

  • Харьковская область - 192 случая;

  • Херсонская область - 54 случая;

  • Хмельницкая область - 7 случаев;

  • Черкасская область - 59 случаев;

  • Черновицкая область - 118 случаев;

  • Черниговская область - 98 случаев.

Статистика коронавируса по регионам. Скриншот https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал сделать вакцинацию украинцев от коронавируса бесплатной.

Также сообщалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале. Но каким именно препаратом еще неизвестно.

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