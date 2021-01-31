В воскресенье, 31 января, в Украине обнаружили 3 177 новый случай заражения коронавирусом. При этом больше всего заражений зафиксировали в Ивано-Франковской (377) и Закарпатской областях (217). А меньше всего - в Кировоградской области, где заразились всего 24 человека за сутки.

Об этом свидетельствуют данные министра здравоохранения Максима Степанова, которые он привел у себя на странице в Facebook.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:

Киев - 215 случаев;





Винницкая область - 123 случая;





Волынская область - 71 случай;





Днепропетровская область - 189 случаев;





Донецкая область - 176 случаев;





Житомирская область - 205 случаев;





Закарпатская область - 217 случаев;





Запорожская область - 56 случаев;





Ивано-Франковская область - 337 случаев;





Киевская область - 193 случая;





Кировоградская область - 24 случая;





Луганская область - 25 случаев;





Львовская область - 145 случаев;





Николаевская область - 146 случаев;





Одесская область - 170 случаев;





Полтавская область - 48 случаев;





Ровенская область - 78;





Сумская область - 121 случай;





Тернопольская область - 110 случаев;





Харьковская область - 192 случая;





Херсонская область - 54 случая;





Хмельницкая область - 7 случаев;





Черкасская область - 59 случаев;





Черновицкая область - 118 случаев;





Черниговская область - 98 случаев.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал сделать вакцинацию украинцев от коронавируса бесплатной.

Также сообщалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале. Но каким именно препаратом еще неизвестно.