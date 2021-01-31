Больше всего за сутки коронавирусом заразилось жителей Ивано-Франковской области. Статистика по регионам
В воскресенье, 31 января, в Украине обнаружили 3 177 новый случай заражения коронавирусом. При этом больше всего заражений зафиксировали в Ивано-Франковской (377) и Закарпатской областях (217). А меньше всего - в Кировоградской области, где заразились всего 24 человека за сутки.
Об этом свидетельствуют данные министра здравоохранения Максима Степанова, которые он привел у себя на странице в Facebook.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:
- Киев - 215 случаев;
- Винницкая область - 123 случая;
- Волынская область - 71 случай;
- Днепропетровская область - 189 случаев;
- Донецкая область - 176 случаев;
- Житомирская область - 205 случаев;
- Закарпатская область - 217 случаев;
- Запорожская область - 56 случаев;
- Ивано-Франковская область - 337 случаев;
- Киевская область - 193 случая;
- Кировоградская область - 24 случая;
- Луганская область - 25 случаев;
- Львовская область - 145 случаев;
- Николаевская область - 146 случаев;
- Одесская область - 170 случаев;
- Полтавская область - 48 случаев;
- Ровенская область - 78;
- Сумская область - 121 случай;
- Тернопольская область - 110 случаев;
- Харьковская область - 192 случая;
- Херсонская область - 54 случая;
- Хмельницкая область - 7 случаев;
- Черкасская область - 59 случаев;
- Черновицкая область - 118 случаев;
- Черниговская область - 98 случаев.
Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал сделать вакцинацию украинцев от коронавируса бесплатной.
Также сообщалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале. Но каким именно препаратом еще неизвестно.
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