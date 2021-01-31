В пятницу, 29 января, в Житомире задержали военнослужащего во время сбыта наркотиков. Теперь ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

"Следователями и негласными следственными (розыскными) действиями установлено, что в январе 2021 солдат десантно-штурмового батальона неоднократно реализовывал гражданским лицам наркотическое вещество - амфетамин. Средства за реализацию наркотических средств он получал на свой карточный счет", - сообщили в прокуратуре.

Задержали военнослужащего после сбыта 15 граммов амфетамина и 10 свертков каннабиса. На данный момент продолжаются следственные действия, готовится объявление о подозрении.

Напомним, под Киевом судят банду, которая под видом полицейских пытала торговцев наркотиками.

Также сообщалось, что в Киеве обнаружили лабораторию с наркотиками на 35 миллионов, которые продавали через подставных работников почты.