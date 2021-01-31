По данным на 31 января число зараженных на Земле уже приближается к 103 миллионам, фото arcgis.com

По состоянию на утро воскресенья, 31 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 3 177 человек. 

Напомним, что вчера, 30 января, в стране был выявлено 4 685 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число  официально выявленных случаев заражения снизилось на 1 508 человек.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране  на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 219 455 человек. Выздоровели за последние сутки 4 126 человек (с начала эпидемии - 1 018 784 человека - Ред.). Умерло за сутки 79 пациентов (с начала эпидемии - 22 707 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 1 960 человек. Среди новых зараженных 146 детей и 86 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве ( 215 человек),  Житомирской области (205), Ивано-Франковской области (337), Киевской области (193) и Закарпатской области (217).

Данные по коронавирусу на 31 января 2021 года

Ранее "Страна" сообщала, что Ляшко рассказал, как выберут первого украинца для вакцинации от коронавируса.

Также мы рассказывали, что Зеленский пообещал сделать вакцинацию украинцев от коронавируса бесплатной.

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