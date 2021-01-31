По состоянию на утро воскресенья, 31 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 3 177 человек.

Напомним, что вчера, 30 января, в стране был выявлено 4 685 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных случаев заражения снизилось на 1 508 человек.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 219 455 человек. Выздоровели за последние сутки 4 126 человек (с начала эпидемии - 1 018 784 человека - Ред.). Умерло за сутки 79 пациентов (с начала эпидемии - 22 707 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 1 960 человек. Среди новых зараженных 146 детей и 86 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве ( 215 человек), Житомирской области (205), Ивано-Франковской области (337), Киевской области (193) и Закарпатской области (217).

Ранее "Страна" сообщала, что Ляшко рассказал, как выберут первого украинца для вакцинации от коронавируса.

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