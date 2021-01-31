Представитель Всемирной организации здравоохранения призвала развитые страны замедлить существующие кампании по вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщает пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис в интервью BBC.

В частности, в ВОЗ обеспокоены, чтобы хватило и менее состоятельным странам.

Согласно данным, предоставленными организацией, сейчас 95% всех вакцинаций было проведено в 10 странах, в то время как две страны с низким и средним уровнем доходов только начали программы иммунизации.

"Мы просим все страны, которые имеют такую возможность: остановитесь, подождите другие группы стран, где еще не начали вакцинацию. Вместо того, чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все, и делать это надо вместе", - заявила Харрис.

Помимо этого, ВОЗ раскритиковала решение Европейского союза о запрете на экспорт вакцин от Covid-19 без специального разрешения от стран ЕС, которое было принято 29 января. Подобные меры не идут на пользу мировой охране здоровья.

Ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ призывает развитые страны делиться с бедными вакциной от коронавируса. Подобный путь, по мнению представительницы ВОЗ, является правильным "как с моральной, так и с экономической точки зрения".

Также напомним, что вакцинация в Украине может начаться 15 февраля. Глава Минздрава приводил, сколько украинцев должны привить от Covid-19 на первом этапе вакцинации.