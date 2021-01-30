Завтра, 31 января, во многих городах России запланированы акции протеста в поддержу оппозиционера Алексея Навального, который 2 февраля может получить реальный срок заключения и отправиться на зону.

Об этом сообщается в блоге оппозиционера.

В частности, "Фонд борьбы с коррупций", основателем которого является Навальный, призвал россиян 31 января в 12:00 (11:00 по Киеву - Ред.) выходить на улицы. Всего анонсированы акции в 81 городе России и этот перечень постоянно обновляется.

По данным журналистов "Медузы", Лубянку и близлежащие улицы уже оградили перед акцией протеста.



Фото: Telegram-канал "Meduzalive".



Напомним, что 31 января в связи с несанкционированными акциями протеста в центре Москвы введут некоторые ограничения. По данным правоохранителей, в центре ограничат движение пешеходов и с 8:00 на вход и выход закроют семь станций метро.

Также 31 января в тех районах Москвы, где планируются протесты, будут закрыты магазины и заведения общепита.

Территориально штаб Навального призвал сторонников политика собраться на Старой и Лубянской площадях. На последней расположено бывшее здание госбезопасности СССР, ныне принадлежащее ФСБ России.

Помимо этого, задержанных в Москве на митинге Навального будут отвозить в другие области, так как спецприемники российской столицы переполнены задержанными после прошлых выходных.

"Страна" сообщала какие протесты готовят у Навального на 31 января и чем они будут отличаться от тех, что прошли на прошлых выходных.

Мы также приводили в своем материале, как прошли акции протеста 23 января в Москве, которые были организованы во многом по белорусскому сценарию.