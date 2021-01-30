Нардеп Александр Дубинский, которому президент Владимир Зеленский предложил покинуть фракцию "Слуга народа", решил запустить процедуру параллельного подсчета голосов депутатов фракции по его исключению.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Страна и избиратели должны знать имена тех, кто поддерживает механизм лживых доносов в иностранные государства как механизм незаконного влияния на украинскую власть", - заявил нардеп.

По его словам, "это вопрос субъектности нашей страны и ее власти", которую избирают украинцы.

Дубинский добавил, что соответствующие письма были отправлены всем депутатам фракции "Слуга народа" через электронную почту и систему СЕДО (система электронного документооборота - Ред.).

"С целью установки объективных результатов прошу Вас сообщить мне до 16:00 1 февраля 2021 года про Вашу позиция насчет исключения меня из фракции", - сказано в обнародованном заявлении.

Также там прописано, что если подобное сообщение не поступит, то Дубинский автоматически зачтет это, как голос за его исключение.

Помимо этого, он пообещал обнародовать результаты поименного голосования.





Ранее "Страна" сообщала, что в США объявили о введении санкций против граждан и организаций Украины из-за "вмешательства в выборы". Под санкции подпали семь граждан Украины, в том числе Дубинский.

Напомним, что 25 января на заседании фракции "Слуга народа" поднимался вопрос о дальнейшей судьбе нардепа в связи с попаданием его в санкционный список и публиковали стенограмму обсуждения исключения Дубинского.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" 25 января публично предложил народному депутату Александру Дубинскому покинуть ряды фракции. Однако тот отказался. После этого Дубинский обратился к Зеленскому и предрек развал фракции, если его исключат. Нардеп попросил главу государства о личной встрече без посредников.

С пятницы, 29 января, депутатам раздали подписные листы на которых они могут выразить своё отношение к исключению Дубинского. И пока поступает разная информация о том, сколько собрано. По одним данным - 150 подписей. По другим - уже более 190 (то есть достаточно для исключения).