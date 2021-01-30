В субботу, 30 января, сотни фанатов французского футбольного клуба "Марсель" взяли штурмом базу клуба, они призывают к отставке президента ФК Жака-Анри Эйро. Матч против "Ренна" официально отменили из-за беспорядков.

Об этом сообщает RMC Sport.

Всего в беспорядках участвовало около 400 человек, около 50 из них удалось попасть на базу клуба, на данный момент известно о 25 задержаниях полицией. Фанаты использовали пиротехнику, подожгли дерево. Были повреждены машины правоохранителей.

К беспорядком привело недовольство фанатов последними результатами команды. Хотя в начале сезона "Марсель" боролся за титул чемпиона, но потом растерял очки и попал на шестое место. Последние три матча ФК проиграл.

🚨 Les images exclusives du coup de force des supporters marseillais au centre d'entrainement Robert-Louis-Dreyfus. Un arbre a pris feu, 25 personnes ont été interpelées par la police. pic.twitter.com/XIVEalZoRQ — RMC Sport (@RMCsport) January 30, 2021

MARSEILLE : Des centaines de supporters de l’OM tentent d’accéder au centre d’entraînement du club et exigent le départ des dirigeants de l'OM. #EyraudDemission pic.twitter.com/yWxkoHjLx1 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 30, 2021

Напомним, в 2019 году футбольные фанаты разгромили вагон электрички на Киев.

Также сообщалось, что в Чернигове фанаты местной футбольной команды напали на директора стадиона и бросили его в мусорный бак.