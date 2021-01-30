Фанаты Марселя устроили массовые беспорядки. Скриншот из видео с места событий

В субботу, 30 января, сотни фанатов французского футбольного клуба "Марсель" взяли штурмом базу клуба, они призывают к отставке президента ФК Жака-Анри Эйро. Матч против "Ренна" официально отменили из-за беспорядков.

Об этом сообщает RMC Sport.

Всего в беспорядках участвовало около 400 человек, около 50 из них удалось попасть на базу клуба, на данный момент известно о 25 задержаниях полицией. Фанаты использовали пиротехнику, подожгли дерево. Были повреждены машины правоохранителей.

К беспорядком привело недовольство фанатов последними результатами команды. Хотя в начале сезона "Марсель" боролся за титул чемпиона, но потом растерял очки и попал на шестое место. Последние три матча ФК проиграл.

Фанаты Марселя устроили беспорядки. Скриншот /twitter.com/InfosFrancaises

Фанаты Марселя устроили беспорядки. Скриншот /twitter.com/InfosFrancaises

 

 

Напомним, в 2019 году футбольные фанаты разгромили вагон электрички на Киев.

Также сообщалось, что в Чернигове фанаты местной футбольной команды напали на директора стадиона и бросили его в мусорный бак.

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