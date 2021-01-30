В Киевской области правоохранители разоблачили преступную группировку, которую организовал подполковник службы безопасности Украины (СБУ). Среди участников банды, которая похищала людей и вымогала деньги, были также сотрудники полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Всего в группировку входило семь человек, из них двое - сотрудники оперативных подразделений Национальной полиции и организатор, полковник СБУ. Участники банды похищали людей, а потом вымогали у них деньги. Также они совершали разбойные нападения с применением насилия. Материальный ущерб, которые злоумышленники нанесли жителям столицы и Киевской области составляет почти 5 млн грн.

"Сейчас досудебное расследование Следственным управлением полиции Киевской области завершено и обвинительный акт по согласованию прокуратуры области направлено в суд. Максимальное наказание, которое им грозит - заключение до пятнадцати лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, в Киевской области судят банду, которая под видом полицейских пытала торговцев наркотиками и вымогала у них деньги.

Также сообщалось, что в Запорожье обнаружили этническую банду, в которую входили чиновники Госгеокадастра.