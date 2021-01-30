Сегодня, 30 января, звезда и руководитель проекта "Дизель-шоу" Егор Крутоголов прокомментировал переход программы на российское телевидение. С февраля юмористическую программу начнут показывать на российском телеканале "Че!", входящем в медиагруппу СТС.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

"По поводу "зрады", что "мы продались агрессору" придётся пояснить тем, кто далёк от тв-бизнеса: авторские права на отснятые концерты "Дизель-Шоу" мы передаём каналу и по договору, он в праве распоряжаться контентом, не ставя в известность Дизель Студио", - рассказал артист.

То есть, по его словам, "продаться" участники телепрограммы не могли "даже теоретически", так как это это не входит в рамки их компетенции.

"Поэтому вопрос не к нам, а к правообладателям. О сделке с каналом Че, как и о существовании самого канала Че, узнал из той же заказной статьи, что и вы. По поводу "концертов в раше (России - Ред.)" - ложь. "Дизель-Шоу" не давало концертов там никогда и не собирается", - рассказывает Крутоголов.

Также он посоветовал всем запасаться попкорном, так как, по его мнению, это история так быстро не закончится и обязательно будут еще "вбросы". "Так борются с конкурентами на украинском телевидении", - заявил артист.



Напомним, что украинское юмористическое шоу с 8 февраля начнут показывать на российском телевидение. Россияне уже проанонсировали программу, назвав ее "международным комедийным хитом".

Ранее "Страна" сообщала, что студия "Квартал 95" продала франшизу "Лига смеха" российскому каналу "СТС". Однако сами представители студии эту информацию и не опровергли, и не подтвердили, заявив, что это "коммерческая тайна".