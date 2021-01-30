В воскресенье, 31 января, в Украине ожидаются осадки в виде снега и дождя, которые пройдут на территории страны в ночное время. Во всех областях будет пасмурно, но на Западе возможна переменная облачность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, синоптики предупреждают о сильной влажности и порывах западного ветра до 12 м/с.

В северной части Украины в дневное время температура воздуха поднимется до 0...+1, в ночное время опустится до 5 градусов мороза. Синоптики прогнозируют осадки в виде снега.

В западной части страны температура воздуха днем будет колебаться от -1 до -3, ночью показатели опустятся до -3...-5. Преимущественно облачно, однако может появиться солнце.

На Востоке температура воздуха выше ноля и в дневное, и в ночное время. В Луганской области возможны осадки в виде дождя или мокрого снега.

В Киеве 31 января днем не будет существенных осадков, но ночью синоптики прогнозируют снег. Днем температура будет 0...-2. В ночное время опустится до 5 градусов мороза.



Ранее "Страна" сообщала, какая погода будет в Украине в последние выходные января. В ночные часы синоптик прогнозирует до 3-9 градусов мороза, а днем ​​- от 3 мороза до 3 тепла.

Также напомним, что в ближайшие дни в Украине усилятся снегопады и мороз. Наталья Диденко рассказала, что мороз будет наблюдаться на всей территории Украины, однако немного теплее будет в Закарпатской области и южной части страны.